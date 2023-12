Jurečka řekl, že minimální mzda naroste o 1600 Kč

Minimální mzda by měla vzrůst o 1600 Kč na 18 900 korun. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dále uvedl, že do pár let by se měla ustálit na 45 procentech průměrné mzdy. Příští týden bude o zvýšení jednat vláda.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro příští rok požaduje růst o 2200 korun. S takovým navýšením nesouhlasí zaměstnavatelé.

Argumentují tím, že zvednutí minimální mzdy znamená i zvednutí zaručené mzdy, tedy nejnižší výdělky podle odbornosti.

Ministr uvedl, že i čtyři z osmi stupňů zaručené mzdy se mají zvednout. (ČTK)