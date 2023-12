WHO: Zdanění alkoholu není dostatečné

Podle Světové zdravotnické organizace není zdanění alkoholu ve světě dostatečné. WHO vyzvala vlády, aby daně zvýšily a zavedly je i na produkty, na které v části zemí neplatí – třeba na víno. Organizace dodává, že slazené nápoje by také měly podléhat vyšší sazbě.

WHO uvedla, že každý rok zemře v důsledku konzumace alkoholických nápojů 2,6 milionu lidí a osm milionů kvůli nezdravé stravě. Šéf zdravotní osvěty při WHO Rüdiger Krech řekl, že vyšší zdanění takových výrobků by vedlo ke zdravějším populacím.

Krech poukázal na pozitivní návazný efekt napříč společností, kdy méně vypitého alkoholu povede k menší nemocnosti, a tím ke zvýšení příjmů pro poskytování veřejných služeb. Předejde se také násilným činům a dopravním nehodám, dodal.

WHO zveřejnila podrobný manuál ke zdaňování. (ČTK)