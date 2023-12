Rusko podle USA odmítlo nabídku ohledně propuštění Whelana a Gershkoviche

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena učinila Moskvě novou a významnou nabídku, jejímž cílem bylo propuštění v Rusku zadržovaných Američanů Evana Gershkoviche a Paula Whelana. Moskva podle něj americký návrh odmítla. Rusko se zatím k tvrzení Washingtonu nevyjádřilo.

Podle agentur AP a Reuters to dnes uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. Podle Millera šlo o nový návrh, se kterým Američané přišli v posledních týdnech. „Byl to významný návrh. A Rusové to odmítli. Ale to nás neodradí od toho, abychom dělali nadále vše, co je můžeme, abychom je oba dostali domů,“ dodal mluvčí.

Miller neprozradil podrobnosti nabídky ani důvod, proč ji Rusko odmítlo, podle AP ovšem jeho vyjádření svědčí o snaze Washingtonu nadále s Moskvou vyjednávat o případném propuštění obou vězněných amerických občanů.

Korespondenta listu The Wall Street Journal (WSJ) Gershkoviche zatkla ruská tajná služba FSB letos v březnu na Urale a obvinila ho ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let vězení. Žurnalista i jeho zaměstnavatel vinu odmítají. Bývalého vojáka Whelana v Rusku vězní od konce roku 2018, soud ho v roce 2020 poslal na 16 let do vězení za špionáž. Také Whelan obvinění odmítá. Americká vláda oba muže označuje za neprávem zadržované a USA opakovaně vyzývají k jejich propuštění.

Ruští představitelé podle dřívějších informací Reuters připustili kontakty s Washingtonem ohledně reportéra Gershkoviche, ale hlasité americké požadavky mu podle nich nepomohou. Moskva už dříve uvedla, že nemůže dojít k žádné výměně dříve, než po rozsudku nad novinářem. (ČTK)