V Česku má obrovský vliv na výsledky žáků rodinné zázemí. „Je to naše nejslabší místo,“ říká šéf školní inspekce

„Diskutujeme s některými ministry o zvýšení zaručené mzdy, zítra by se o tom mohla bavit vláda,“ řekl po jednání školské tripartity ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Tato diskuze podle něj souvisí s debatou o minimální mzdě, zatím by to ale neměl být oficiální bod na jednání vlády.