Jaké je žít ve tmě? Netflix v seriálu Jsou světla, která nevidíme ukázal, že hlavní postavy mohou hrát i nevidomí

Zjišťovali jsme, co je pravda, a co lež v seriálu Crown. Požádal Dodi Dianu večer před smrtí o ruku? Na Netflixu vyšly první části 6. série. Čím více se seriál přibližoval k současnosti, tím nejasnější se stávala hranice mezi tím, co se skutečně stalo, a co je jen fikce.