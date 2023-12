„Poslali mi to kamarádi.“ Pronikli jsme do skupiny, kde děti vidí násilí, porno i hákové kříže

Jak se bránit skupinám, kde žáci vidí násilí, porno i hákové kříže? Pokud rodič zjistí, že dítě je v jedné z těchto skupin, neměl by podle psychoterapeuta Jana Kulhánka na dítě křičet a vynadat mu. „Většinou to udělá z úzkosti o dítě, ale nebývá to dobrý začátek,“ vysvětluje.