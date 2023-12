Dnešní jednání školské tripartity nepřineslo žádný konkrétní závěr, uvedl Bek

Školská tripartita dnes neuzavřela žádnou dohodu. Po jejím jednání to novinářům řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Účastníci schůzky debatovali mimo jiné o rozpočtu školství v příštím roce, zabývali se i situací nepedagogických pracovníků.

Dnešní jednání mělo podle Beka partnerům umožnit detailnější pohled na případné efekty opatření, jako je například snížení maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu na 95 procent stávajícího maxima pro základní i střední školy. Jednání by měla pokračovat například na pátečním konventu. Ministr zároveň svolal na 15. prosince kulatý stůl klíčových aktérů.

Účastníci tripartity debatovali i o platech nepedagogů. Podle ministra se hledají cesty, jak minimalizovat dopady na tuto skupinu zaměstnanců. Připomněl, že platy těchto zaměstnanců ve třetím čtvrtletí tohoto roku rostly meziročně o 11 procent, což je nejvíce mezi zaměstnanci škol. Z části jde podle ministra o důsledek navýšení tarifů v minulém roce. Ministr také vyzval odbory, aby formovaly svou představu o platové hladině těchto zaměstnanců. Vláda podle něj hledá nástroje, jak vyřešit problémy nejhůře placených zaměstnanců v této kategorii. Zřejmě by to bylo možné pomocí zvýšení zaručené mzdy, řekl Bek.

Platy nepedagogů by v budoucnu mohly přejít pod zřizovatele. Převedení je podle Beka možné jen tehdy, když se najde shoda s obcemi a kraji. Nejdříve by k tomu tak mohlo dojít v roce 2025. Záleží také na tom, jestli by se převedení týkalo všech pozic, nebo jen některých. Výhodou by podle ministra bylo, že by zřizovatelé mohli přispět k vyšší efektivitě. Navázání na zřizovatele by podle něj zároveň mohlo umožnit rychlejší valorizaci platů těchto pracovníků. (ČTK)