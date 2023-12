Rusko do války na Ukrajině poslalo přes 100 000 trestanců, píše Newsweek

Rusko od vpádu na Ukrajinu naverbovalo ve vězeňských táborech a poslalo do války více než 100 000 trestanců, napsal dnes na svém webu americký časopis Newsweek s odvoláním na údaje, které mu poskytl Vladimir Osečkin, zakladatel ruské nevládní organizace Gulagu.net sledující porušování práv vězňů.

Osečkin nyní žije v exilu na Západě, ale tvrdí se, že disponuje rozsáhlou sítí informátorů mezi vězeňskými dozorci v Rusku, poznamenal Newsweek. Dodal, že Osečkin mu poskytl seznam některých vězňů zverbovaných do války na Ukrajině, jakož i záběry z věznic, které Osečkinovi poskytl zdroj z vězeňské služby FSIN. Celkové číslo potvrdila šéfka jiného sdružení zasazujícího se za práva vězňů, dodal časopis.

Rozsah náboru vězňů do války proti Ukrajině, která dnes pokračuje 650. dnem, svědčí podle odborníků o tom, že Rusku na bojišti chybí živá síla. Svědčí to také o tom, že ruský prezident Vladimir Putin dává přednost „jednorázovému použití“ vězňů, kteří za účast ve válce dostávají prezidentskou milost, před mobilizací mladé generace, jejíž nasazení by mohlo mít politické důsledky před prezidentskými volbami, naplánovanými na jaro příštího roku.

Mezi vězni zverbovanými do války se ocitli i vrazi a dokonce i satanista, odsouzený za rituální vraždu čtyř dospívajících.

Osečkin Newsweeku řekl, že loni bylo více než 49 500 trestanců naverbováno mezi žoldnéře Wagnerovy (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) skupiny Jevgenije Prigožina a že letos ruské ministerstvo obrany zverbovalo do války proti Ukrajině dalších více než 52 000 odsouzenců. Celkem více než 100 000 Rusů byla nabídnuta milost za účast ve válce, v níž každý týden více než tisíc z nich zahynulo, uvedl Osečkin s odvoláním na informace získané od pracovníků vězeňské služby. Jeden z nich mu umožnil přístup na servery FSIN. Seznam vězňů ukazuje, že do války byli naverbováni i trestanci v pokročilém věku. Newsweek se rozhodl seznam nezveřejnit z obavy o bezpečnost bývalých vězňů a také Osečkinových zdrojů.

Osečkinova čísla potvrdila Olga Romanova z dobročinné nadace Rus sidjaščaja (anglicky Russia Behind Bars), která pomáhá odsouzeným a jejich rodinám. Do války bylo podle ní v Rusku zverbováno 120 000 vězňů. „Z toho 50 000 naverboval Prigožin a zbytek ministerstvo obrany. Počet zabitých není znám. Asi 50 000 bývalých vězňů je nyní na svobodě,“ řekla Romanovová. Do války byla podle ní zverbována i tisícovka vězeňkyň, většinou ale ministerstvo obrany verbovalo odsouzené příslušníky národnostních menšin, například obyvatele Dagestánu na Kavkazu, Jakutska na Sibiři či Burjatska u hranic s Mongolskem.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov byl před časem nucen hájit Putinovo rozhodnutí udělit milost odsouzenému vrahovi mladé studentky, který svou vinu podle Kremlu smyl na bojišti. Na případ upozornila pobouřená matka Very Pechtělevy, podle které se vrah její třiadvacetileté dcery chlubí na sociálních sítích snímky v uniformě a užívá si vojenského života. Vladislav Kaňus měl podle rozsudku strávit 17 let ve vězeňském táboře s přísným režimem za vraždu své bývalé přítelkyně, kterou v lednu 2020 hodiny mučil, než ji uškrtil. Odsouzenci podle mluvčího Peskova mohou svou vinu vykoupit krví: „Platí za zločiny krví na bojišti, v útočných brigádách, pod palbou.“ Další vyjádření prezidentův mluvčí odmítl. (ČTK)