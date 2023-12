Německo stále nemá dohodu o rozpočtu pro rok 2024, vzniká dodatek pro letošek

Německá vláda kancléře Olafa Scholze stále nedosáhla jednotného postoje k rozpočtu pro rok 2024. Podle informací mediálního domu RND je možné, že Německo do příštího roku vstoupí s neschváleným rozpočtem.

Poslanci Spolkového sněmu mezitím debatují o dodatku pro letošní rozpočet, kterým chce kabinet napravit rozpočtovou krizi. V té se Německo ocitlo v polovině listopadu, když ústavní soud označil za nezákonný převod 60 miliard eur (1,47 bilionu Kč) do klimatického fondu. Ve státní pokladně kvůli tomu nyní chybí desítky miliard eur.

Kancléřova sociální demokracie (SPD) a koaliční Zelení tlačí na co nejrychlejší dohodu, aby Německo mělo rozpočet pro příští rok zajištěný, naopak liberální svobodní demokraté (FDP) ministra financí Christiana Lindnera nechtějí jednání uspěchat. Za nejlepší řešení liberálové považují zapojení opoziční konzervativní unie CDU/CSU, aby výsledná dohoda byla robustní a měla co nejširší podporu.

Vládní koalice, která je pod časovým tlakem, se navíc nemůže shodnout na podobě škrtů. Úspory sice kancléř Scholz pro příští rok ohlásil, ale vláda není jednotná v tom, které oblasti omezit. Liberálové by rádi škrtali v sociální oblasti, mimo jiné v takzvaném občanském příjmu, který od letošního roku nahradil dřívější systém podpory v nezaměstnanosti Hartz IV a další sociální dávky. Příjemci občanského příjmu budou v příštím roce dostávat více peněz, čemuž by FDP ráda předešla. Takový postup podporuje i opozice CDU/CSU, naopak Zelení a sociální demokraté to odmítají.

S problémy ale vzniká také dodatek rozpočtu pro letošní rok, o kterém dnes jednal rozpočtový výbor Spolkového sněmu. Pozvaní experti sice dodatek většinou podpořili, ale neshodli se na tom, zda je v navržené podobě přípustný. Problémem je to, zda se půjčky započítávají do dluhové brzy při schválení, nebo až při čerpání. Ministerstvo financí půjčky zohledňuje v roce jejich schválení, což je ale podle Spolkové účetního dvora (BRH) v rozporu s ústavou.

Další experti s BRH, který je nezávislým kontrolním úřadem, nesouhlasili. Poukazovali mimo jiné na to, že ústavní soud za protiústavní označil jen převod do mimorozpočtového klimatického fondu a nijak nekomentoval dosavadní účetní pravidla.

Ústavní soud zmíněných 60 miliard zablokoval kvůli tomu, že peníze byly původně v rozpočtu pro rok 2021 jako zmocnění k půjčkám pro zmírnění následků pandemie. Německo peníze nevyužilo a vláda se je rozhodla převést do klimatického fondu, což ale podle soudu bylo protiústavní. (ČTK)