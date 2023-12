ČSÚ: Senioři jsou stále více aktivní, přibývá mezi nimi pracujících i vězňů

Čeští senioři jsou stále více aktivní, přibývá mezi nimi pracujících i těch, kteří uzavírají sňatek, používají chytrý telefon, dělají si řidičský průkaz nebo skončili ve vězení. Vyplývá to z analýzy Senioři v ČR v datech 2023, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Poslední rok ale také ukázal, že domácnosti důchodců jsou v porovnání s ostatním obyvatelstvem více ohrožené zdražováním potravin a energií. Za seniora statistici považují člověka ve věku 65 či více let, ve starších datech se lze setkat i s 60 lety jako hranicí pro seniorský věk.

„O stárnutí populace se často hovoří jako o hrozbě. Naše čísla nicméně ukazují, že seniorky a senioři si delší život užívají a jsou stále více aktivní. A to nejen na trhu práce, kde již desetina zaměstnaných je starších 60 let. Senioři se dnes například dostávají i více do střetu se zákonem,“ uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý. Podle něj se tak za posledních sedm let zvýšil podíl seniorů mezi lidmi ve vězení z jednoho na dvě procenta.

Rostoucí trend mají v posledním desetiletí také sňatky seniorů, častěji se žení muži v seniorském věku než vdávají ženy. „V roce 2022 vstoupilo do manželství 1610 mužů ve věku 65 a více let, to je téměř šest z každého 1000 neženatých, a 799 žen tohoto věku, respektive jedna z 1000 nevdaných,“ píše se v analýze. Seniorky přitom vstupují do manželství s partnerem v průměru věkově bližším, než je tomu u seniorů. „Věkový rozdíl mezi snoubenci 20 a více let lze pozorovat jen zhruba u jednoho procenta sňatků nevěst-seniorek, ale u více než desetiny sňatků mužů-seniorů,“ napsali statistici. Pětašedesátiletého a staršího otce mělo v loňském roce 47 narozených dětí.

Senioři podle ČSÚ neustále rozvíjejí své schopnosti ovládat moderní komunikační technologie. Mobilní telefon používá 96 procent lidí od 65 let výše, což se v posledních letech už nemění. „Prudce ale roste podíl seniorů využívajících smartphony,“ řekla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Letos tak chytrý telefon používalo 43 procent seniorů, ještě před pěti lety byl tento podíl ani ne poloviční.

Prudký růst je patrný v posledních letech také v počtu vydaných řidičských průkazů pro osobní automobily osmdesátiletým a starším lidem. Mezi roky 2018 a 2023 se zvýšil o 41 procent z přibližně 96 000 na zhruba 135 000 osmdesátníků. U žen se tento počet podle statistiků dokonce téměř zdvojnásobil.

Inflace měla loni na domácnosti seniorů výraznější vliv než na ostatní obyvatelstvo České republiky. „Domácnosti důchodců jsou více ohroženy inflací v oblasti potravin a nealkoholických nápojů, protože tyto složky spotřeby jsou pro ně významnější než pro ostatní populaci – tvoří největší část jejich spotřebního koše,“ píše se v analýze. Podobné je to s vlivem zvyšování cen bydlení, vody, energií a paliv na seniory. (ČSÚ, ČTK)