Tisíce domácností v Brně mají obnovené dodávky tepla

Aktualizováno: Tisíce domácností v brněnských městských částech Žabovřesky a Královo Pole mají obnovené dodávky tepla a teplé vody. Havárii na horkovodu, která noční odstávku způsobila, zaměstnanci Tepláren Brno opravili.

Havárii na horkovodu, z kterého unikala horká voda, teplárny opravovaly od včerejších 21.00, kdy také začaly odstavovat domy. „Od 4.00 jsme začali horkovod napouštět a od 6.00 by všechny domácnosti měly mít standardně teplo a teplou vodu,“ sdělila mluvčí městské firmy Zuzana Novotná. Teplárny zvolily noční opravy, aby co nejméně ovlivnily tepelný komfort domácností. V době od 21.00 do 5.00 je obvykle v dodávkách útlum a byty pouze temperují, ani to ale nebylo možné.

Výpadek ovlivnil domy napojené na centrální vytápění, kterých je v obou městských částech asi 500 až 700.

Před týdnem řešily Teplárny Brno havárii v městské části Kohoutovice, tam byla porucha na vnitřních rozvodech jednoho z bytových domů. Technici teplárny hledali poruchu celou neděli, v pondělí ráno začala městská firma rozvážet lidem přímotopy. V pondělí po poledni se podařilo poruchu najít a provizorně odstranit, bez tepla a teplé vody ale byly více než 24 hodin více než čtyři stovky domácností. (ČTK)