Prezident Petr Pavel je v hradeckém kraji, navštívil dětskou kliniku FN Hradec Králové

Prezident Petr Pavel zahájil první cestu po Královéhradeckém kraji, a to návštěvou Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Do areálu hradecké nemocnice dorazil prezident s manželkou Evou a doprovodem okolo 9.00. Na dětské klinice bylo k ránu hospitalizováno zhruba šest desítek dětí, prezident by se měl setkat asi s deseti až patnácti z nich.

Prezidenta s chotí před nemocnicí přivítal královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS) a ředitel nemocnice Aleš Herman. Bezprostředně poté zašli dovnitř objektu. Příjezdu hlavy státu přihlíželo několik lidí.

V hradecké fakultní nemocnici by měl prezident zajít také do perinatologického centra NEORES, které zajišťuje péči o rizikové novorozence.

Ve stotisícovém Hradci Králové má Pavel naplánované také setkání s vedením kraje, odpoledne zavítá do hodinářských firem ELTON hodinářská a Bohematic v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, dětského domova v Sedloňově na Rychnovsku program prvního dne ukončí návštěvou Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce na Rychnovsku a debatou s místními v divadle v Červeném Kostelci na Náchodsku. Ve středu prezident zajede na Broumovsko a Trutnovsko.

Pavel, který je v úřadu od března, už absolvoval návštěvy Moravskoslezského, Libereckého, Jihočeského kraje, Vysočiny, Prahy a Jihomoravského kraje. Naposled navštívil koncem října Olomoucký kraj. Ještě než se ujal funkce, navštívil Ústecký a Karlovarský kraj, kde také na Sokolovsku zahájil letošní školní rok. (ČTK)