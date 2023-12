Video dne: Jakubisko posmrtně uvádí do kin pokračování Perinbaby

Na začátku prosince vstupuje do kin film Perinbaba a dva světy režisérské filmové legendy Juraje Jakubiska. Film plný magie a fantazie vznikal řadu let, slavný tvůrce ho dokončil, uvedení do kin se však už nedočkal.

Film Perinbaba a dva světy je pokračováním pohádky Perinbaba, která je oblíbená i u nás, ovšem na Slovensku se z ní stala vánoční klasika. Perinbaba měla premiéru na prestižním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1985, tedy téměř před čtyřiceti lety.

V roce 1985 roli Perinbaby ztvárnila Giulietta Masina, italská hvězda a herečka z filmů Federica Felliniho. Přeobsadit titulní postavu pro pokračování bylo ovšem nemyslitelné a tak byla herečka pro film oživena alespoň digitálně.

„Perinbaba a dva světy je výpravný trikový film. Musím říct, že je obdivuhodné, jak Juraj přistoupil k novým technologiím, nebál se je objevit a používat a myslel na to, že připravuje film pro současné mladé publikum,“ říká Deana Jakubisková.