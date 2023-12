Slovenští dopravci přerušili blokádu hraničního přechodu s Ukrajinou

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) po čtyřech dnech přerušila částečnou blokádu hraničního přechodu s Ukrajinou ve Vyšném Nemeckém, kde od pátku protestovala proti levné ukrajinské konkurenci. UNAS na sociální síti napsala, že zůstává ve stávkové pohotovosti.

K prozatímnímu ukončení blokády na jediném silničním hraničním přechodu pro kamiony mezi Slovenskem a Ukrajinou přistoupila UNAS navzdory tomu, že podle slovenských médií pondělní jednání ministrů dopravy členských zemí EU neposkytlo žádnou odpověď dopravcům ze Slovenska a Polska. Těm se shodně nezamlouvají výjimky z regulace jízd ukrajinských dopravců do evropského bloku.

. EU dříve umožnila ukrajinským dopravcům jezdit do unie bez povolení, tato výjimka by měla skončit v závěru prvního pololetí příštího roku. Nespokojení slovenští dopravci žádali urychlený návrat k původním pravidlům vstupu ukrajinských kamionů do EU. (České noviny)