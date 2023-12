Přehled událostí

Komentář Jiřího Pehe: Střední Evropa dostala v podobě svého začlenění do EU a NATO jedinečnou šanci uskutečnit to, co po pádu komunistických režimů vyjadřovalo heslo „zpět do Evropy“. Proč tuto šanci promarňuje? A v čem se Česko (mírně) liší od ostatních bývalých sovětských satelitů?