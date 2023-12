Republikán Doug Burgum odstoupil z amerického prezidentského klání

Z amerického předvolebního prezidentského klání odstoupil Doug Burgum, guvernér Severní Dakoty, který na sebe v průběhu kampaně upoutal pozornost dárkovými poukazy na 20 dolarů (asi 451 korun) výměnou za jednodolarový (asi 23korunový) příspěvek do kampaně.

Burgum díky kontroverzní praktice naplnil kvótu počtu jednotlivých přispěvatelů a mohl se tak zúčastnit dvou republikánských televizních debat. O jeho odstoupení informovala agentura AP.

Republikánské uchazeče ve středu (ve čtvrtek brzy ráno SEČ) čeká v pořadí čtvrtá debata před stranickými primárkami. Ačkoliv u předchozích debat si Burgum pomohl dárkovými poukazy, aby kritéria pro účast stanovená celostátním výborem Republikánské strany (RNC) naplnil, u třetí ani čtvrté debaty už nezískal dostatečnou odhadovanou podporu v průzkumech veřejného mínění.

RNC svými podmínkami podle Burguma „bere demokracii z rukou lidí“. „Cílem není omezovat konkurenci a bránit novým, čerstvým nápadům tím, že se bude zmenšovat pole uchazečů,“ cituje nyní už bývalého kandidáta AP.

Republikánských uchazečů o nominaci v primárních volbách nyní podle stanice CNN zbývá šest – floridský guvernér Ron DeSantis, bývalá guvernérka Jižní Karolíny a diplomatka Nikki Haleyová, podnikatel Vivek Ramaswamy, bývalý guvernér New Jeresey Chris Christie, bývalý guvernér Arkansasu Asa Hutchinson a podle průzkumů republikánský favorit a bývalý prezident Donald Trump.

Vítěz republikánských primárek se příští rok v prezidentských volbách utká s favoritem Demokratické strany, kterým je nyní současný prezident Joe Biden.

Bývalý uchazeč Burgum oficiálně kampaň spustil letos v červnu, necelé tři roky poté, co byl podruhé zvolen do čela jednoho z nejméně lidnatých států USA u hranic s Kanadou. Do politiky ve své rodné Severní Dakotě vstoupil po úspěšné podnikatelské kariéře, během níž vybudoval softwarovou firmu, kterou v roce 2001 prodal společnosti Microsoft. V guvernérském postu uzákonil historické snížení daně z příjmu, jakož i přísné omezení přístupu k potratům nebo zákaz poskytovat mladým transgenderovým osobám zdravotní péči spojenou se snahou potvrdit svoji genderovou identitu. (ČTK)