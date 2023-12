Řetězce od ledna potraviny zase zdraží

Pokácené duby z evropsky významné lokality Dambořický les mizí do papírny společnosti Mondi Group ve slovenském Ružomberku. Staletá lípa ze Ždánického lesa skončila v areálu bývalé cihelny v Hodoníně, kde se vyrábí štěpka. Ukázaly to GPS trackery, které do klád umístilo Greenpeace. (iDnes)