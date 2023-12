V Krkonoších o víkendu několik tisíc lyžařů, na sjezdovkách i přes metr sněhu

Několik tisíc lyžařů přijelo o víkendu do Krkonoš v Královéhradeckém kraji na první lyžování nadcházející zimní sezony. Na kvalitně upravených sjezdovkách měli lyžaři podle provozovatelů středisek až přes jeden metr přírodního a technického sněhu.

Horská služba dnes v Krkonoších zvýšila lavinové nebezpečí na druhý stupeň z pětibodové škály.

Středisko SkiResortu Černá hora – Pec sezonu zahájilo sezonu v pátek na Černé hoře u Janských Lázní. „Za celý prodloužený víkend přijelo na Černou horu lyžovat asi 3000 lidí. Největší návštěva byla dnes. Podmínky jsou skvělé, na sjezdovkách je až 110 centimetrů sněhu, což v tuto dobu nepamatujeme,“ řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Středisko Černá hora bude dál v provozu, nabízet bude nadále téměř pět kilometrů sjezdovek. V provozu budou kabinová lanovka a vleky Anděl a Sporty. V pátek 8. prosince SkiResort plánuje zahájení lyžování v Peci pod Sněžkou. Po sobotním zahájení je v trvalém povozu areál Malá Úpa, kde je zatím otevřená kilometrová sjezdovka Pomezky.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn zahájilo sezonu v sobotu, a to o týden dříve, než plánovalo. V provozu byly čtyřsedačkové lanovky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a z Horních Míseček na Medvědín a lyžaři měli k dispozici čtyři kilometry sjezdových tratí. „Za víkend u nás lyžovalo přibližně 2500 lidí,“ řekl ČTK mluvčí špindlerovského skiareálu Vendula Kalenská. Od pondělí bude dál v provozu lanovka na Medvědín a bude otevřená červená medvědínská sjezdovka. „Od pátku 8. prosince plánujeme rozšíření provozu,“ uvedla Kalenská.

Lyžuje se také v Orlických horách, kde jako první zahájil v pátek sezonu menší areál Šerlišský Mlýn. V sobotu se k němu přidalo středisko Říčky v Orlických horách. Do dnešního rána v Říčkách připadlo 15 centimetrů prachového sněhu, takže areál mohl vedle červené sjezdovky otevřít i černou sjezdovku, uvedli vlekaři. V pondělí Říčky provoz přeruší, do denního provozu by mělo středisko vstoupit 8. prosince.

Sjezdovku s vlekem v sobotu a v neděli otevřelo rovněž podkrkonošské středisko Máchovka v Nové Pace na Jičínsku. Do 23. prosince se v Nové Pace bude lyžovat vždy o víkendech.

Na hřebenech Krkonoš nyní leží 50 až 80 centimetrů sněhu. Na hřebeni Orlických hor leží asi 30 centimetrů sněhu. (ČTK)