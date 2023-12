V Jeseníkách se rozjely první vleky, příští víkend se přidají další areály

V Jeseníkách byly o víkendu v provozu první vleky, letošní zimní sezonu zahájili lyžaři ve středisku v Karlově, v Branné, ale i v Hrubé Vodě nedaleko Olomouce.

Sněhové pokrývce na svazích vydatně pomohlo i počasí, areály hlásí nárůst dalších desítek centimetrů sněhu. Střediska budou přes týden opět zavřená, od příštího víkendu se k nim připojí i další areály. Zahájení provozu v pátek hlásí například Červenohorské sedlo, zjistila ČTK. V Jeseníkách dál platí první lavinový stupeň.

V Branné na Šumpersku, která zahajuje provoz každoročně mezi prvními jesenickými středisky, si první lyžování nenechalo ujít od pátku zhruba 600 lidí. „První víkend byl parádní, jen v sobotu kvůli větru a sněhu nepřijelo moc lidí, dnes už je slunečno a sedm stupňů pod nulou, jsme spokojeni. Na svahu máme 60 až 70 centimetrů sněhu, zásoba je velice slušná. Teď budou vleky do pátku zastaveny. Od pátku tady již máme kurz, takže i pro veřejnost bude poté otevřeno už i přes týden,“ řekl dnes ČTK provozovatel areálu Rostislav Procházka.

Několik set lidí zavítalo denně od pátku až do dneška také do Ski Arény Karlov. „Lidé přijeli i navzdory ztíženým dopravním podmínkám, které kvůli sněhu panovaly po celé republice, jsme spokojeni,“ řekl dnes ČTK za středisko Boris Keka. Doplnil, že středisko zahájilo provoz i díky sněhovým podmínkám oproti očekávání o týden dříve – lyžovalo se na jedné sjezdovce u čtyřsedačky. Oficiální zahájení je naplánované na sobotu, a to i s koncertem kapely O5 a Radeček.

Užít si zimu na horách mohou i běžkaři, rolbaři na sociální síti hlásí, že rolbou projeli stopy ze sedla přes Švýcárnu na Ovčárnu, stopy jsou i na Paprsku či na Staroměstsku. Vyrazit na běžkách do hor mohou lidé již také z Karlova. „Dnes poprvé byla projeta rolbou trasa z Karlova na Dlouhou Loučku a přes Mravencovku až na Alfrédku, sněhu je dostatek,“ doplnil Keka. Zasněžení svahy si mohli poprvé o víkendu užít také lyžaři ve středisku Hrubá Voda.

Podle Romana Fišnara z jesenické horské služby připadlo v noci na dnešek na horách dalších deset až 15 centimetrů sněhu, padal přitom se silným větrem. V horách stále platí první lavinový stupeň, členové jesenické horské služby však situaci nyní zjišťují přímo v lavinovém katastru.

Sněžení v uplynulých dnech a panující zimní teploty využijí od příštího víkendu i další jesenická střediska. Zimní sezonu zahájí v pátek také Červenohorské sedlo, v sobotu vleky spustí středisko Kouty. Přípravy finišují také v Hlubočkách na Olomoucku. „Zasněžujeme, kdykoliv to jde, a dokončujeme poslední přípravy na zahájení zimní sezony. Předpokládáme, že hlavní sjezdovku v celé délce a pojízdný koberec spustíme v pátek 8. prosince nebo v sobotu 9. prosince,“ uvedli na stránkách provozovatelé areálu. (ČTK)