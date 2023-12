Válek v pondělí projedná se šéfy zdravotních pojišťoven kroky k růstu mezd a platů ve zdravotnictví. Ministr zdravotnictví to řekl v TV Nova. Poté se sejde s lékaři.

Část lékařů od 1. prosince vypověděla přesčasovou práci, aby podpořila své požadavky na změny zákoníku práce a růst mezd a platů. Nedávná novela zákoníku zdvojnásobila maximální objem přesčasů ve zdravotnictví.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek oznámil, že se s protestujícími lékaři dohodl na růstu mezd a platů v nemocnicích. Pro příští rok jim nabídl 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jejímiž klienty je 60 procent české populace, budou nemocnicím nabídnuty úhradové dodatky ke smlouvám s pojišťovnami. „Já jsem před jednáním (s lékaři), které budu mít v pondělí ve 14:45, svolal ředitele všech pojišťoven. A budu od nich chtít vědět – a předpokládám, že pan ředitel VZP jim to představí – ten mechanismus dodatku tak, aby na jednání s mladými lékaři mohl ředitel VZP přesně říct, jaký bude mechanismus dodatku, jak to udělá a garantoval to,“ řekl dnes Válek na Nově.

Lékaři zatím většinou nestáhli výpovědi z přesčasové práce. Čtvrteční dohodu s Fialou sice vítají, ale čekají na její písemné potvrzení. „Konkrétní technické detaily a to, co ke komu půjde, bychom se se měli dozvědět na zítřejší (pondělní) schůzce. Protože tohle na tom čtvrtečním jednání nezaznělo. Musí se vyřešit, jaká suma půjde jakému lékaři,“ řekl dnes v pořadu televize Nova viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda. „A musí být potvrzeny mechanismy, jak se to (peníze navíc) dostane nejen do přímo řízených organizací (ministerstva zdravotnictví), ale i do těch dalších organizací, protože to byl jeden z těch kritických bodů, na kterých jednání předtím trošku zamrzla,“ dodal.

Podle Válka už byla většina obsahu čtvrteční dohody lékařů s premiérem předjednána dříve a v pondělí je jen potřeba doladit detaily. Například se musí určit, kolik z peněz navíc bude určeno pro lékaře a kolik pro nelékařské profese, uvedl ministr.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který je místopředsedou správní rady největší zdravotní pojišťovny VZP, dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové zopakoval, že řešení, jež bylo oznámeno ve čtvrtek na tiskové konferenci, není možné.

„Peníze, o kterých se mluví, nejsou ze státního rozpočtu, ale jsou zdravotních pojišťoven. Ty si za ně kupují služby pro své pojištěnce a neplatí platy lékařů. Stát nemá žádný instrument, jak zařídit, že za platby pojišťoven zdravotnickým zařízením za výkony dostanou lékaři peníze. Neexistuje instrument, jak to právně čistě udělat u nestátních či dokonce soukromých zařízeních,“ dodal.

Kalousek nicméně pevně doufá, že zvítězí racionálno, protože se nějaké řešení najít musí. „To, co bylo oznámeno jako dohoda, dohoda být nemůže, protože to takto nejde realizovat. Stát nemůže garantovat platy v obchodních společnostech, což jsou ta nestátní či soukromá zařízení. Věřím, že to lékaři pochopí, a že se najde nějaký kompromis,“ podotkl. (ČTK)