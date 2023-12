Cimbálová kapela Harafica z Uherského Hradiště završila turné v New Yorku

Uherskohradišťská cimbálová kapela Harafica včera při svém koncertním turné po USA vystoupila v historickém sále Grand Ballroom v New Yorku. Předtím pokřtila u Rockefellerova centra své nové album. Osm mladých českých hudebníků už vystoupilo v Miami, Orlandu, Atlantě i Washingtonu.

Cimbálová kapela Harafica završila v New Yorku své druhé americké turné. Zahájila ho vystoupením v Miami. Foto: České centrum New York

Jejich turné vyvrcholilo dvěma koncerty v New Yorku, kde spolu se sólistkou Kristýnou Daňhelovou vystoupili ve dvou českých národních domech – na Manhattanu a s dětmi z české školy při rozsvěcení vánočního stromu v Astorii.

„O český folklor v současném pojetí je v Americe velký zájem, a to nejen mezi krajany. Největší koncert Haraficu uspořádala v historickém Grand Ballroomu newyorské Bohemian National Hall. Sál pro 300 lidí se jí před dvěma lety, kdy v USA koncertovala naposledy, podařilo vyprodat, a stejné je to i nyní,“ řekl ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina.

Harafica vznikla na ZUŠ Uherské Hradiště a pod nynějším názvem vystupuje od roku 2005. Platí za progresivní cimbálovou muziku zaměřující se nejen na folklor, ale i další žánry.

Na začátku minulého roku byla Harafica první českou kapelou, která po covidových omezeních absolvovala turné po Spojených státech. Tehdy zahrála na Moravském plese v Chicagu, v Národním českém a slovenském muzeu a knihovně v Iowě, na ambasádě ve Washingtonu, ve Filadelfii i v Českém národním domě v New Yorku. Po tomto úspěchu si ji opět letos vyžádali krajané v největším městě New Yorku a v metropoli Washingtonu. (Czech Center New York)