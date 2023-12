Na 50 ropných společností se v Dubaji zavázalo k snížení emisí metanu téměř na nulu do roku 2030

Na 50 ropných společností se dnes na klimatické konferenci OSN (COP28) v Dubaji zavázalo dosáhnout do roku 2030 téměř nulových emisí metanu. Dohromady tvoří polovinu celosvětové produkce metanu.

Přestanou také se spalováním nepotřebného plynu získaného při těžbě. Informovala o tom agentura AP. Řada ekologických sdružení dohodu ihned kritizovala. V dopise podepsaném více než 300 skupinami se uvádí, že závazek je „kouřovou clonou, která má zakrýt skutečnost, že musíme postupně přestat používat ropu, plyn a uhlí“.

Emise metanu významně přispívají ke globálnímu oteplování a jejich výrazné snížení by tudíž mohlo pomoci zpomalit růst teploty. Pokud společnosti splní své závazky, mohly by podle výpočtů klimatologa a ředitele společnosti Climate Analytics Bill Hare pro agenturu AP snížit budoucí oteplování o jednu desetinu stupně Celsia. Je to přibližně tolik, o kolik se Země v současnosti oteplí každých pět let.

K závazku se připojily velké národní ropné společnosti, jako je Saudi Aramco, brazilský Petrobras a Sonangol z Angoly, a nadnárodní společnosti jako Shell, TotalEnergies či BP.

O opatřeních týkajících se metanu se diskutovalo měsíce před konferencí COP28. Úniky metanu spolu se spalováním tohoto při těžbě přebytečného plynu přispívají ke změně klimatu, ovšem tuto praxi je možné do značné míry odstranit už za pomoci současných technologií a také změnami postupů.

Metan unikající při těžbě ropy a zemního plynu představuje pouze 23 procent světových emisí metanu, přičemž větší podíl připadá na zemědělství a odpadové hospodářství, upozornil klimatolog Bill Hare. Podle něj by dohoda v případě své realizace představovala „významný, nikoliv však zásadní příspěvek“ k tomu, aby průměrná teplota nestoupla o více než 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou. Aby se svět udržel v tomto limitu, musí podle něj do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého asi o 40 procent a metanu asi o 60 procent. (ČTK)