„Když je někdo rasista v hospodě, asi bude rasista i na internetu.“ O digitálních životech s Marií Heřmanovou

Česká vědkyně Lucie Ráčková se zabývá výzkumem stresu v izolačních experimentech. Nechává se kvůli tomu zavírat do prostorů simulujících vesmírné lety a jezdí do Antarktidy. V rozhovoru popisuje, co ji fascinuje na výzkumu stresu v izolačních experimentech nebo proč medituje a jak jí to změnilo život.