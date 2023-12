„Reagoval jsem na protichůdná tvrzení,“ brání se Babiš. Ve videu překroutil slova Černochové

Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ve svém videu, v němž nemluvil pravdu o české zbrojní pomoci Ukrajině a urážel náčelníka generálního štábu Řehku, „reagoval na protichůdná tvrzení“ šéfky Sněmovny Pekarové Adamové a ministryně obrany Černochové.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Zatímco paní Pekarová slibuje při návštěvě Ukrajiny další zbraně, tak ministryně Černochová říká, že už jsme poslali vše, co jsme poslat mohli a nic dalšího nemáme,“ stojí v reakci, kterou Deníku N poskytlo tiskové oddělení ANO.

V původním videu (psali jsme o něm zde) Babiš nic takového neříkal. Nepravdivě tvrdil, že Česko už na Ukrajinu poslalo všechny zbraně, které mělo. Odvolával se na slova ministryně obrany, která ale neřekla.

„Samozřejmě, že naše armáda vybavení má, proto jsem taky řekl, že by bylo dobré, abychom měli aspoň to vlastní vybavení, protože co jiného chce tedy paní Pekarová posílat? Zkuste se ji na to zeptat. Škoda totiž, že si spíš nevšímáte těch protimluvů ze strany koalice,“ stojí ve zbylé části Babišova vyjádření pro Deník N.