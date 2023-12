E.ON eviduje kvůli sněhu 10 000 domácností bez proudu, nejvíc na jihu Čech

Firma EG.D eviduje kvůli sněhu v Česku 29 poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu je 10 000 odběrných míst, z toho nejvíc na jihu Čech a na Vysočině, řekl mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák.

Dopady poruch nejsou tak velké jako před časem při větrné bouři, dodal. V jižních Čechách napadlo v noci místy až tři čtvrtě metru sněhu. Situace se blíží kalamitnímu stavu, řekla dnes ČTK ředitelka Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Andrea Jankovcová.

Z poruch, jež EG.D eviduje, je jich 26 v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. „Na jihu Čech je to po celém kraji, ale hlavně v jižní části kraje na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku. Není to tak, že by jedna porucha omezila tisíce domácností. Dopady poruch nejsou tak veliké jako při větrné bouři, kolegům se to daří rychle vymezovat. Je to ale náročnější na opravy, pořád se pereme se sněžením a s tím, že silnice jsou těžko průjezdné,“ řekl Šperňák.

Hlavní tahy v kraji jsou sjízdné, silničáři mají v terénu všech 200 sypačů. Na silnici II/163 u Dolního Dvořiště naboural kamion do sypače, který jel před ním, silnice je zavřená. Kvůli těžkému a mokrému sněhu se začínají objevovat polomy. Lidé by měli zvážit, zda dnes jezdit autem, řekla Jankovcová. (ČTK)