Belgický soud nařídil plnit přísnější klimatické limity, Vlámové nesouhlasí

Prezidenti Litvy, Lotyšska a Polska se odmítli fotit společně s běloruským vůdcem Lukašenkem. „Říká se tomu rodinné foto. Lukašenko nepatří do té rodiny, do které chceme patřit my,“ vysvětlil, proč nechce být na společné fotografii účastníků Konference OSN o změně klimatu v Dubaji prezident Litvy Nausėda. (The Insider)