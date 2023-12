IDF rozdělila Gazu do několika tisíc evakuačních zón

Izraelská armáda rozdělila území Pásma Gazy do několika tisíců evakuačních zón. Pomocí čísel bude apelovat na rezidenty, aby své zóny opustili, pokud to bude potřeba. Podle armády je to cesta, jak dostat civilisty z bojových zón.

„Vyvíjíme velké úsilí, abychom rozlišili mezi civilisty a teroristy. Obyvatelé Pásma Gazy nejsou naši nepřátelé,“ stojí v oznámení izraelské armády.

„Uposlechnutí pravidlům evakuace je nejbezpečnější cestou k ochránění svého života a životů svých blízkých. Naléhám na vás, abyste věnovali mapě pozornost a evakuovali se na základě instrukcí,“ řekl mluvčí armády Avichay Adraee. (Haaretz)