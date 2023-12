Ve Fakultní Thomayerově nemocnici museli zavřít jedno oddělení na dětské pediatrii

Provoz některých nemocnic je ode dneška omezený. Lékaři totiž přestali sloužit dobrovolné přesčasy. Ve fakultní Thomayerově nemocnici v Praze mají na dětské pediatrii o třicet procent méně lékařů.

„Museli jsme zavřít jedno oddělení, takže ze 33 lůžek máme 18. Patnáct z nich je obsazených, takže máme poslední tři volná místa,“ řekla k dnešní situaci přednostka pediatrické kliniky Lucie Gonsorčíková.

„Pokud by ale bylo nutné hospitalizovat dítě s respiračním onemocněním, tak budeme muset shánět místo v jiné nemocnici,“ dodala.

Spojení oddělení je problém. „Teď jsme museli dát dítě po transplantaci jater na oddělení, kde jsou děti s infekčním onemocněním. Samozřejmě, že je v jiném pokoji, ale i tak to představuje určité riziko,‘’ sdělila Gonsorčíková.

V případě, že by obě oddělení zůstala v provozu, by to lékaři kapacitně nezvládli, míní přednostka.

Situace na dětském oddělení je zatím relativně klidná. „Ten nápor je kolísavý. V pracovní době ve všední den to není takové jako večer a o víkendu. Teď je to klidnější než třeba v osm večer,“ popisuje nynější provoz lékař Luboš Bača.

Bača také upozorňuje na problém dostupnosti lůžek. „Před chvílí nám přišlo dítě s covidem, které možná bude k hospitalizaci. Budeme muset zjistit, jestli pro něj vůbec máme místo,‘’ dodal.

Rodiče dětí zatím nezaznamenali, že by se jich omezení provozu dotýkalo. V čekárně prozatím čekají přibližně dvacet minut. Situace se podle Luboše Bači může měnit v průběhu hodin.