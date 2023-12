Od rána zemřelo v Gaze přes 30 osob, Izraelci vyzvali lidi k odchodu dále na jih

Za první tři hodiny od obnovení izraelských úderů v Pásmu Gazy bylo zabito 32 Palestinců a desítky dalších byly zraněny, tvrdí mluvčí ministerstva zdravotnictví, které ovládá Hamás. Izraelská armáda ráno shodila nad městem Chán Júnis letáky, v nichž vyzvala obyvatele k odchodu dále na jih.

Počty mrtvých, o nichž od konce příměří v 6.00 SEČ informují palestinské úřady, rychle vzrůstají. Údaje ale nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit. Izraelské síly nyní podle všeho útočí také na jihu Pásma Gazy, kam se před začátkem příměří uchýlil velký počet obyvatel severní části oblasti.

Informaci o shozu letáků později potvrdila také izraelská armáda s tím, že obyvatelům poskytuje aktuální informace o bezpečných zónách, kam se mohou evakuovat.

Za tímto účelem vydala podrobnou mapu Pásma Gazy rozdělenou na stovky malých zón. Podle agentury Reuters tento postup jasně signalizuje, že se Izrael chystá rozšířit obnovenou pozemní operaci proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás také na jih Pásma Gazy.

Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. Hnutí Hamás podle ní porušilo příměří, které trvalo od minulého pátku, raketovým útokem z Pásma Gazy. Oznámení přišlo krátce poté, co minul termín konce klidu zbraní bez toho, že by některá ze stran zapojených do vyjednávání potvrdila jeho prodloužení.

I přes obnovení bojů pokračují vyjednávání o novém příměří v Pásmu Gazy prostřednictvím Kataru a Egypta, uvedly s odkazem na zdroje blízké jednání světové tiskové agentury. (ČTK)