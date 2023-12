Navalný tentokrát stane před soudem jako vandal

Opozičního předáka Alexeje Navalného obvinili v Rusku z výtržnictví. Navalnyj si odpykává řadu trestů, za které již byl odsouzen, v ruské trestanecké kolonii. Výtržnictví mezi obviněními zatím nefigurovalo – je to jeho 14. trestný čin, za který stane před soudem.

I když vandalismus (v případě opozičního lídra spáchaný skupinou osob a motivován politickou nenávistí, jak se píše v trestním spisu) nepatří mezi nejtěžší Navalného zločiny, hrozí mu za něj dalších 4,5 roku vězení. Ovšem ve srovnání s podezřením z „podpory terorismu“ jde o lehký trestný čin. Oba soudy nejslavnějšího ruského politického vězně teprve čekají.

Za řadu činů už odsouzen byl. Naposledy letos v létě ho moskevský soud uznal vinným z vytvoření extremistické organizace, ospravedlňování nacismu a financování extremistické činnosti. A vyřkl verdikt: 19 let nepodmíněně.

Pokud by byl soudem uznán vinným ze všech zločinů, ze kterých je obviněn a které soud teprve bude projednávat, mohl by strávit za ostnatým drátem až 35 let.

„Ještě nikdy odsouzený, který více než rok sedí na samotce, nežil tak nasyceným společensko-politickým životem. Co to je článek 214 – vůbec nechápu a podívat se nemám kam. Vy to budete vědět dřív než já,“ objevilo se na sociálních sítích spravovaných stoupenci Navalného. Jde o vzkaz vězně, který je neustále ve vězení trestán a umisťován na samotku, je mu odepírán kontakt s rodinou i přístup k informacím. Proto ani Navalnyj nemohl zjistit, že článek 214 trestního zákona je právě vandalismus. „Tak když se té kremelské bandě korupčníků, zrádců a okupantů nelíbí něco z toho, co já (my) dělám, znamená to, že to dělám správně.“

V říjnu byli zatčeni tři jeho advokáti, kteří jsou vyšetřováni v kauze o extremismu. Obhájci byli pojítkem Navalného s vnějším světem. Nyní je do značné míry izolován.