Trump na sociální síti osočil manželku soudce, který jeho případ rozhoduje

Donald Trump na sociální síti zaútočil na manželku soudce Arthura Engorona, který mu udělil dvě pokuty za napadání osob spojených se soudem. Engoron Trumpa dříve varoval, že mu v případě pokračování útoků může nařídit vazbu.

Trump soudcovu manželku Dawn Engoron označil za „nenávidějící Trumpa“, která společně se soudní koncipientkou, jež je „velmi narušená a naštvaná“, vede proti Trumpovi, jeho rodině a republikánům „hon na čarodějnice“.

Reagoval tím na příspěvky účtu nazvaného „Dawn Marie“, v nichž jejich autor či autorka píše, že Trump „míří do velkého domu“, což znamená do vězení, a připomíná se v nich probíhající soudní proces. Dva příspěvky ukazují něco, co vypadá jako ilustrace umělé inteligence, na nichž je bývalý prezident v oranžové kombinéze, a další ho zobrazuje jako Zlou čarodějnici ze Západu z filmu „Čaroděj ze země Oz“.

„Trumpa nenávidějící manželka soudce Engorona spolu s jeho velmi narušenou a naštvanou soudní koncipientkou převzaly kontrolu nad procesem honu na čarodějnice ve státě New York zaměřeným proti mně, mé rodině a Republikánské straně,“ napsal Trump ve středu v příspěvku na sociální síti Truth.

Dawn Engoron ale spojení s tímto účtem popřela: „Účet na Twitteru @dm_sminxs mi nepatří. Žádný účet na Twitteru nemám. Nikdy jsem nezveřejňovala žádné zprávy namířené proti Trumpovi,“ reagovala. (Hill)