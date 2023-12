Newsom DeSantisovi: „Jedno máme společné, ani jeden letos nebudeme prezidentským kandidátem“

Americká televize Fox News odvysílala debatu guvernérů Floridy a Kalifornie. Republikán Ron DeSantis diskutoval s demokratem Gavinem Newsomem, oba jsou politickými oponenty a jsou považováni za nastupující generaci lídrů ve svých stranách.

Devadesátiminutovou debatu moderoval Sean Hannity a politici se střetli na tématech covidu, potratů, daní, zákazů ve vzdělávání či imigrace. DeSantis se uchází o kandidaturu na prezidenta USA, Newsom nikoliv.

Oba se častovali vzájemnými útoky a skákali si do řeči. „Jste trumpovější než Trump, ale moc vám to nevychází, ztrácíte za ním 41 procent,“ řekl například Newsom DeSantisovi. Ten zase ukázal na kameru mapu San Francisca s vyznačenými nálezy lidských fekálií. Mapa byla zcela hnědá. „Když měl přijet komunistický diktátor, tak jste to uklidili, ale kvůli vlastním lidem ne,“ vyčetl DeSantis Newsomovi.

Výsledek debaty hodnotili komentátoři podle toho, na čí stranu se přikláněli – liberální oceňovali výkon Newsoma a konzervativní DeSantise. Newsom ale výsledek shrnul už v úvodní řeči, když řekl, že „jedno máme s guvernérem společné – ani jeden nebudeme nominandem strany na prezidenta v roce 2024“. (Hill)