Stovky lidí čekaly sedm hodin v nefunkčním vlaku u Eurotunelu

Sedm stovek cestujících strávilo dnes sedm hodin v zastaveném nefunkčním vlaku, který je měl dovézt z Londýna do Amsterdamu. Během čekání nefungovaly toalety a cestující neměli čím zahnat hlad či žízeň, píše web stanice BBC.

Společnost Eurostar uvedla, že vlak nakonec po odstranění závady zamířil zpět do Londýna, kde pro všechny připravila občerstvení.

Pravidelný vlak vyrazil z britské metropole v 9:16 SEČ, zhruba po půl hodině však nedaleko vjezdu do Eurotunelu nečekaně zastavil. Příčinou byl spadlý drát traťového vedení, kvůli kterému neměl vlak elektřinu. Cestující se nejprve o problémech dozvěděli z informačního systému, ten však kvůli nedostatku energie brzy přestal fungovat. Stejně to bylo se splachováním na záchodech, které byly podle cestujících po čase zcela uzavřeny.

„Upřímně řečeno, já tu už nějakou dobu stepuji, protože, zkrátka zjevně nefungují toalety,“ řekl serveru Independent cestující Ben Williams.

Další z oslovených pasažérek Rebecca Morrisová popsala BBC, že situace ve vlaku byla „prostě hrozná“ a že lidé „mrzli“. Cestující podle ní dostali od personálu vodu, ale nic k jídlu.

„Množí se zvěsti o lidech, co tu kouří nebo používají elektronické cigarety, cestujících, co musejí močit do kelímků, a špatné kvalitě vzduchu kvůli nefungujícímu větrání. Personál se, zdá se, vypařil, a když už prochází kolem, nemá žádné zprávy,“ napsala redaktorka bruselského webu Politico Ashleigh Furlongová, která byla také na palubě vlaku.

Někdy po 16:00 SEČ se vlak podařilo rozjet směrem zpět do Londýna. Společnost Eurostar se v prohlášení omluvila za nepříjemnosti, které nehoda cestujícím způsobila. Kvůli jejich bezpečnosti a složitosti místa, kde vlak zastavil, trvala celá akce tak dlouho, dodala firma.