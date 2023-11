Výbuch bomby nastražené u silnice si v Iráku vyžádal nejméně deset mrtvých

Izraelská rukojmí, která propustilo hnutí Hamás, už jsou v Egyptě, uvedly dnes servery deníků The Times of Israel a Haarec. Celkem 13 žen a dětí, jež strávily skoro sedm týdnů v zajetí, si má převzít izraelská armáda, která je letecky dopraví do izraelských nemocnic.