V polských Krkonoších je kvůli lavinovému riziku uzavřeno několik tras

V polské části Krkonoš je kvůli lavinovému nebezpečí uzavřeno několik úseků značených turistických tras. Turisté a lyžaři, kteří plánují výšlap na severní stranu hor, by s tím měli počítat.

Dnes na to na webu upozornila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) s odkazem na Karkonoski Park Narodowy (KPN). Na hřebenech Krkonoš je 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. V nejbližší době se očekává další sněžení.

V lavinových lokalitách Krkonoš platí od neděle 26. listopadu první, tedy nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl a na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Biały Jar.

Na polské straně hor je uzavřena například červená značka přes Kocioł Łomniczki, od zrekonstruované útulny Nad Łomniczków ke Slezskému domu, pak také žlutě značená trasa přes Biały Jar, od útulny Strzecha Akademicka ke křižovatce s černou značkou nebo modře značená cesta od hájovny k útulně Samotnia, zimní obchvat stezky vede po silnici od hájovny k útulně Strzecha Akademicka. Turisté nesmí také na žlutou značku v úseku od přístřešku pod Łabski Szczyt do Śnieżne Kotły, ke křižovatce s červenou značkou. Kompletní seznam uzavřených turistických tras na polské straně Krkonoš je na webu.

Meteorologové na pátek v Královéhradeckém kraji předpovídají zataženo, dopoledne od jihozápadu na většině území občasné sněžení. Nejvyšší denní teploty budou od minus dvou stupňů Celsia do plus jednoho stupně, na horách bude pod nulou, do minus čtyř stupňů.

V Královéhradeckém o víkendu po vydatném sněžení v minulých dnech začíná lyžařská sezona, v pátek zahájí provoz ve SkiResortu Černá hora – Pec, a to v areálu Černá hora a také v menším středisku Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách. V sobotu se přidá například také největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. (ČTK)