Na terorismus se terorismem odpovídat nesmí, řekl papež prezidentovi Izraele

Na terorismus se terorismem odpovídat nesmí, řekl papež František prezidentovi Izraele Jicchaku Herzogovi. Učinil tak při soukromém telefonátu, o kterém doposud média neinformovala.

S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného izraelského činitele, který byl s obsahem telefonátu seznámen, to dnes napsal zpravodajský list Washington Post (WP).

Izraelský prezident podle zdroje papeži odporoval a zopakoval, že izraelská vláda v Pásmu Gazy dělá, co je nutné, aby ochránila Izrael. Na to papež odpověděl, že pachatelé útoku ze 7. října by skutečně měli být pohnáni k odpovědnosti, ale ne civilisté.

Při generální audienci ve Vatikánu 22. října pak papež prohlásil, že konflikt „překročil hranice války. To je terorismus“. Toto vyjádření podle WP v kombinaci s telefonátem mezi papežem a prezidentem Izrael vnímal natolik negativně, že raději o telefonátu neinformoval. Papež totiž zjevně podle WP přirovnal právě izraelskou operaci v Pásmu Gazy k terorismu. „Jak jinak by se to dalo interpretovat,“ uvedl vysoce postavený izraelský činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity.

Vatikán odmítl upřesnit, zda papež veřejně nebo soukromě nazval izraelskou operaci v Pásmu Gazy „terorismem“. V prohlášení zaslaném listu Washington Post však potvrdil, že se telefonát mezi papežem a izraelským prezidentem uskutečnil. „Telefonát, stejně jako další hovory ve stejných dnech, se uskutečnil v kontextu úsilí Svatého otce zaměřeného na zvládnutí závažnosti a rozsahu konfliktní situace ve Svaté zemi,“ uvádí se v prohlášení. Mluvčí izraelské prezidentské kanceláře se k věci odmítl vyjádřit s tím, že „soukromé rozhovory“ nekomentuje.

Izraelská vláda se rychle ohradila proti jiné kritice své vojenské operace. Pustila se mimo jiné do slovní rozepře s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, irským premiérem Leem Varadkarem, španělským premiérem Pedrem Sánchezem a belgickým premiérem Alexanderem De Crooem.

Rozdíl v případě papeže je podle izraelských zdrojů částečně dán tím, že rozhovor s Herzogem byl důvěrný. Vláda se však také může obávat, že veřejný boj s Františkem by se vzhledem k jeho potenciálu ovlivnit až 1,3 miliardy katolíků mohl ukázat jako ještě škodlivější než poznámka o terorismu.

„Myslím, že riziko je značné,“ míní Karma Ben Johanan, odbornice na židovsko-křesťanské vztahy z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. „Papež má i v našem polosekulárním světě morální postavení a jeho duchovní vedení je velmi ceněno. Pokud naznačuje, že Izrael nemá právo se bránit, hrozí, že se tento názor stane populárnějším. Ztíží to židovsko-katolické vztahy,“ uvedla. (ČTK)