Studio N: Jak se radikálové šikují do eurovoleb

Česko by mohlo v roce 2024 plnit tři ze čtyř maastrichtských kritérií potřebných pro přijetí eura. Zbývá vstoupit do mechanismu směnných kurzů (ERM II). Ministerstvo financí ovšem vládě tento krok nedoporučuje, přestože se ke vstupu do ERM II kloní většina ministrů. (iRozhlas)