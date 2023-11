Vyjednavači usilují o prodloužení příměří v Gaze o další dva dny, uvedl Egypt

Egyptští a katarští vyjednavači usilují o prodloužení dočasného příměří mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy o další dva dny. Během nich by měli být propuštěni další izraelští rukojmí a palestinští vězni a pokračovat intenzivní dodávky humanitární pomoci do izolovaného pásma.

Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zprávu egyptských státních médií.

Dočasný klid zbraní dnes pokračuje sedmým dnem, prodloužen byl ráno na poslední chvíli o jediný den. Podle egyptských zdrojů bude dnes propuštěno deset Izraelců zajatých Hamásem 7. října výměnou za propuštění 30 palestinských vězňů z izraelských věznic. Do Pásma Gazy by se měla také opět dostat humanitární pomoc, a to na stejné úrovni jako v předchozích šesti dnech. „Egypt bude i nadále vyvíjet maximální úsilí, aby zajistil trvalý přísun humanitární pomoci na sever a jih Pásma Gazy,“ uvedl ve zprávě šéf tiskového úřadu egyptské vlády Dijáa Rašván.

Některá izraelská média dnes dopoledne nicméně informovala, že propuštěno bude jen osm žen a dětí a že izraelská vláda už dostala jejich seznam. Server The Times of Israel (ToI) napsal, že Hamás při výměně rukojmích za palestinské vězně možná předá Izraeli také tři mrtvé rukojmí, jejichž totožnost není známa. Agentura AFP s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že propuštěno bude deset Izraelců, z nichž dva mají rovněž ruskou státní příslušnost.

Dohoda o původně čtyřdenním klidu zbraní předpokládala postupné propuštění 50 izraelských rukojmích z celkových asi 240, které palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy po brutálním vpádu do jižního Izraele 7. října, a 150 Palestinců z izraelských věznic, což se stalo. Za každý další den prodloužení příměří pak mělo být propuštěno deset rukojmích a 30 Palestinců. Server The Times of Israel dnes napsal, že v Pásmu Gazy je drženo stále asi 145 rukojmích, včetně 15 žen a dětí.

O možnosti dalšího prodloužení příměří a o dalším případném postupu v Pásmu Gazy dnes v Jeruzalémě jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy válečného kabinetu také americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle nějž klid zbraní přináší výsledky a vede k pozitivnímu vývoji v oblasti. (ČTK)