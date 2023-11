ToI: Hamás dnes kromě unesených možná předá Izraeli i tři mrtvé rukojmí

Palestinské radikální hnutí Hamás dnes při výměně rukojmích za palestinské vězně možná předá Izraeli také tři mrtvá rukojmí, uvedl server The Times of Israel (ToI). Odvolává se přitom na panarabský deník The New Arab, kterému to řekl činitel Hamásu.

Deník The New Arab vlastní společnost z Kataru, který je hlavním prostředníkem dohod mezi Izraelem a Hamásem. Totožnost mrtvých rukojmích podle ToI není známá.

Představitel Hamásu rovněž uvedl, že hnutí je ochotno jednat i o propuštění izraelských mužů civilistů, pokud bude prodlouženo dočasné příměří, jež má zatím vypršet v pátek ráno. Hamás dosud z izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy propouští jen ženy a děti, na svobodu se od pátku ale dostali i muži cizinci, a to na základě dohod uzavřených separátně s Thajskem či Ruskem.

Podle ToI ale není jasná identita tří mrtvých Izraelců, které dnes Hamás údajně Izraeli prostřednictvím Červeného kříže předá. Agentura AFP dnes s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že propuštěno bude deset Izraelců, z nichž dva mají rovněž ruskou státní příslušnost.

Podle prohlášení Hamásu zemřely desetiměsíční a čtyřleté dítě a jejich matka

Některá izraelská média dnes dopoledne informovala, že propuštěno bude osm žen a dětí a že izraelská vláda už dostala jejich seznam.

Ozbrojené křídlo Hamásu Brigády Kásam v úterý oznámilo, že při dřívějším izraelském ostřelování Pásma Gazy zemřely desetiměsíční a čtyřleté dítě a jejich matka. Podle tohoto prohlášení zahynuly Širi Silverman Bibas a její synové, desetiměsíční Kfir a čtyřletý Ariel, kteří měli též argentinské občanství. Kfir je či byl nejmladším z asi 240 lidí, které Hamás 7. října při nečekaném a bezprecedentním útoku na Izrael unesl do Pásma Gazy.

Izraelská armáda ale zatím nepotvrdila, že by Bibas se syny v zajetí zemřela. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari v úterý uvedl, že informaci ověřuje. Opoziční lídr Benny Ganc, který je nyní členem válečného kabinetu, v noci na dnešek řekl, že tvrzení o úmrtí matky a jejích dvou synů může být součástí „psychologické války Hamásu“. Bibasova rodina uvedla, že doufá, že armáda tvrzení Hamásu vyvrátí, a poděkovala izraelské veřejnosti za její podporu.

Dohoda o původně čtyřdenním klidu zbraní předpokládala propuštění 50 izraelských rukojmích a 150 Palestinců z izraelských věznic, což se stalo, a za každý další den prodloužení příměří deset rukojmích a 30 Palestinců.

Server The Times of Israel dnes napsal, že v Pásmu Gazy je drženo stále asi 145 rukojmích, včetně 15 žen a dětí. (ČTK)