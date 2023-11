ČSÚ: Česko čeká výrazné stárnutí

ČR čeká výrazné stárnutí. Do půlky století může počet lidí nad 65 let růst z 2,2 na 3,1 milionu. Přibude hlavně lidí nad 85 let, dětí a lidí v aktivním věku by mělo naopak ubývat, ukázala projekce Českého statistického úřadu.

Postupné vymírání by měla přibrzdit migrace z ciziny, mírnému úbytku obyvatel ale nezabrání. Do 50. let by tak počet obyvatel mohl klesnout z 10,83 milionu na 10,69 milionu. Výsledky nové demografické projekce s vývojem do roku 2101 představili na tiskové konferenci šéf Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček a demografka Michaela Němečková.

Projekci statistici připravují pravidelně každých pět let. Zahrnuje tři varianty možného vývoje – pesimistickou, střední a optimistickou. Na tiskové konferenci dnes ČSÚ představil střední model, který považuje za nejpravděpodobnější. (ČTK)