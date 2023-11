Pellegrini pozval vedení českého Senátu na společné jednání do Bratislavy

Šéf slovenské Národní rady Peter Pellegrini pozval vedení českého Senátu na společné zasedání do Bratislavy. Mělo by se uskutečnit na jaře příštího roku. Bývalý slovenský premiér je na první oficiální návštěvě Prahy po předčasných zářijových volbách na Slovensku, ze kterých vzešla vláda premiéra Roberta Fica.

Novinářům řekl, že začít by měla spolupráce parlamentních výborů obou zemí.

Pellegrini na tiskové konferenci po jednání ve Valdštejnském paláci potvrdil, že Slovensko je připraveno dále pomáhat Ukrajině v boji s Ruskem, jako stát ale už nedisponuje zbrojním materiálem, který by mohlo darovat. Platí nicméně kontrakty zbrojařských firem či snaha Slovenska distribuovat humanitární pomoc či pomáhat v obnově Ukrajiny. Pellegrini zmínil například účast Slovenska na projektech odminování území, na kterých se bojovalo či bojuje.

S předsedou senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a dalšími členy horní komory jednal Pellegrini také o energetické bezpečnosti, například odklonu od ruské ropy či plánu na sdílení záloh distributorů elektřiny. To by znamenalo, že státy by se podělily o povinnost držet neustále zálohu svého největšího zdroje elektřiny.

Nová slovenská vláda premiéra Fica získala důvěru minulý týden. Fico stanul v čele slovenské vlády počtvrté, Prahu navštívil v pátek. Pellegrini má v plánu i jednání s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), premiérem Petrem Fialou (ODS) a prezidentem Petrem Pavlem. (ČTK)