Sněmovna schválila program schůze k cenám energií, kterou vyvolalo ANO

Sněmovna dnes ráno schválila návrh programu mimořádné schůze k cenám energií v příštím roce, kterou opět vyvolalo opoziční hnutí ANO. Do debaty se tak budou moci zapojit všichni poslanci, nejen řečníci s právem přednostního vystoupení. Dolní komora by navíc mohla hlasovat o případných návrzích usnesení.

Návrh programu Sněmovna schválila díky dohodě v koalici hlasy 115 ze 118 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Před hlasováním žádný z řečníků s přednostním právem nevystoupil. Schůze by podle koaličních představ měla dnes trvat zhruba do 15:00. Nejpozději v 16:00 by dolní komora měla projednat na jiné mimořádné schůzi poslanecký návrh na zrušení nedávno přijaté sporné úpravy přesčasů lékařů a zavedení možnosti čtyřiadvacetihodinových služeb v nemocnicích.

Energetický regulační úřad dnes oznámí definitivní podobu cen regulované složky energií pro příští rok. Původní návrh úřadu počítal s meziročním růstem pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé v příštím roce za regulovanou složku elektřiny připlatili tisíce korun. Ještě výraznější růst regulovaných cen úřad navrhl u velkých odběratelů, podle nichž to ohrozí jejich konkurenceschopnost. Zástupci vlády v minulých týdnech uvedli, že se návrh může ještě mírně změnit. Analytici i přesto očekávají výrazný růst regulovaných cen energií.

„Problém bude u firem,“ uvedl před poslanci stínový premiér ANO a někdejší ministr průmyslu a obchody a dopravy Karel Havlíček. Ceny energií v Česku podle něho patří k nejvyšším v Evropské unii. Ve Sněmovně také vyzval k věcné debatě bez osobních výpadů a vracení se do minulosti.

K cenám energií v příštím roce se poslanci sešli z podnětu ANO před dvěma týdny. Koaliční většina návrh programu zamítla, schůze se neuskutečnila. Spory řečníků s právem přednostního vystoupení navzdory tomu trvaly zhruba sedm hodin. Opoziční poslanci vyčítali kabinetu to, že s vyššími cenami energií podle nich nic nedělá. Představitelé vládního tábora naopak vinili ANO z toho, že může za nynější situaci, protože za osm let u vlády nepodniklo žádné kroky k modernizaci energetiky. (ČTK)