ANO vyzvalo k férové debatě ve Sněmovně o konkrétních dopadech růstu cen energií

Opoziční hnutí ANO vyzvalo k férové debatě na dnešní mimořádné schůzi Sněmovny o konkrétních dopadech růstu cen energií na obyvatele, firmy, případně obce. Na tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček.

Vláda by podle něj měla zveřejnit, kolik stát příští rok vybere vzhledem k cenám energií například prostřednictvím dividendy ČEZ nebo daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Podle předsedy dalšího opozičního hnutí SPD Tomia Okamury budou dopady zejména na průmyslové podniky likvidační a fatální, obrovské budou i na domácnosti.

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes oznámí definitivní podobu cen energií pro příští rok, a to měsíc po představení návrhu na zvýšení regulované složky. Původní návrh úřadu počítal s meziročním růstem regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé za regulovanou složku elektřiny připlatili tisíce korun. Ještě výraznější růst regulovaných cen úřad navrhl u velkých odběratelů, podle nichž to ohrozí jejich konkurenceschopnost.

Zástupci vlády v minulých týdnech uvedli, že se návrh může ještě mírně změnit. Analytici i přesto očekávají výrazný růst regulovaných cen energií.

„Dneska chceme férově vyzvat vládu, přestaňme se hádat aspoň pro dnešek a pojďme se korektně pobavit o tom, co čeká naše obyvatele, firmy, případně obce stran nárůstu cen energií v důsledku rozpočtu a toho, že se převádí víc jak 60 miliard korun na spotřebitele a firmy, protože to na ně nepochybně dopadne,“ řekl Havlíček.

Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka se 40 procent zákazníků růst cen elektřiny dotkne v nízkých jednotkách procent, 45 procent zaplatí o deset až dvacet procent více než letos a 15 procent o vyšší desítky procent. U firem je to podle Havlíčka výrazně více.

Hnutí ANO chce na schůzi otevřít také téma dopadu rostoucí ceny tepla na zákazníky, kteří jsou připojeni na centrální vytápění. Teplárny vyrábějící z uhlí, případně z plynu podle něj navyšují své ceny kvůli tomu, že jim nebyla poskytnuta slíbená kompenzace ve výši 17 miliard korun a že se zvyšuje regulovaná složka plynu.

Vláda by podle Havlíčka měla zveřejnit, kolik stát v roce 2024 kvůli cenám energií vybere, ať už jde o dividendu ČEZ, windfall tax, nebo příjmy z emisních povolenek. Podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové má ANO příslib vládní koalice, že dnes bude program schůze schválen, na rozdíl od jednání před dvěma týdny.

Okamura nazval dopady zejména na průmyslové podniky za likvidační a fatální. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že řešením je, aby vláda převzala odpovědnost za celkovou cenu energií, za jejich výrobu, distribuci a cenovou politiku. Druhou možností podle něj jsou kompenzace z Modernizačního fondu, protože ČR ještě nepřijala směrnici EU, která to neumožňuje. Třetí cestou jsou podle Fialy kompenzace z rozpočtu, tato varianta je podle něj ale špatná, protože to všichni zaplatí na daních. (ČTK)