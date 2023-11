Hamás dnes propustil dvě zadržované Rusky, obě ženy už jsou v Izraeli

Palestinské teroristické hnutí Hamás dnes propustilo dvě zadržované ženy, obě mají izraelské i ruské občanství. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na izraelskou armádu, podle které už jsou obě ženy v Izraeli.

Očekává se, že Hamás dnes mimo to propustí deset izraelských zajatců výměnou za 30 Palestinců držených v izraelských věznicích. Brigády Kásam, které jsou ozbrojeným křídlem Hamásu, odpoledne na síti Telegram uvedly, že dnes propustily dvě Rusky „na žádost ruského vedení“. Hnutí je předalo pracovníkům Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK), kteří je dopravili do Egypta, odkud je izraelská armáda převezla do Izraele. Izraelská armáda uvedla, že obě ženy mají dvojí občanství. (ČTK)