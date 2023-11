Do fondu NATO na pomoc pro Ukrajinu Česko poskytne dar až 2,5 milionu eur

Do svěřenského fondu NATO na nevojenskou pomoc pro Ukrajinu Česko poskytne dar až do výše 2,5 milionu eur (zhruba 60 milionů korun). Na dnešním zasedání to schválila vláda, vyplývá z výsledků zasedání.

Návrh podle ministerstva zahraničí odráží v aktuálním zahraničněpolitickém kontextu potřebu promítnout rostoucí složitost mezinárodní bezpečnostní situace do zvýšeného úsilí udržet podporu Ukrajiny mezi prioritami euroatlantického společenství.

Svěřenský fond funguje od roku 2016, je nástrojem pro nevojenskou pomoc Ukrajině. Týká se to například pohonných hmot, zdravotnického materiálů, potravin, zimního oblečení či systémů obrany proti bezpilotním prostředkům, uvedla česká diplomacie v materiálu, který má ČTK k dispozici. Zbraně a další vojenský materiál státy poskytují jednotlivě, zároveň k tomu slouží Evropský mírový nástroj. (ČTK)