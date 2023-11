Moderátor Řezníček se stal místopředsedou zpravodajského výboru Evropské vysílací unie

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT a moderátor Martin Řezníček byl zvolen místopředsedou zpravodajského výboru Evropské vysílací unie (EBU). Dosud byl Řezníček řadovým členem výboru.

Řezníčka zvolili zástupci evropských veřejnoprávních institucí na zasedání EBU v Tbilisi, jak Česká televize informovala v tiskové zprávě.

„V nové pozici místopředsedy bude Martin Řezníček zodpovědný za zlepšení editoriální spolupráce zpravodajských týmů jednotlivých televizí EBU, což bude zejména v příštím roce, kdy nás čekají například volby do Evropského parlamentu nebo prezidentské volby v USA, velmi prospěšné,“ řekl ředitel divize Zpravodajství a publicistika ČT Petr Mrzena.

„Je to pro mě obrovská čest, závazek, ale i radost spolupracovat s lidmi, kterým jde o to to stejné: aby zpravodajství veřejnoprávních médií v jednotlivých zemích zůstalo nezávislé a co nejkvalitnější,“ sdělil Řezníček.

Další post pro ČT

Česká televize drží v EBU několik pozic – místopředsedkyní sportovní komise je od října Markéta Vránková, projektová manažerka mezinárodního oddělení redakce sportu. Členem televizního výboru EBU je ředitel programu Milan Fridrich, ve finanční komisi zasedá finanční ředitel David Břinčil. Místopředsedou celé unie je bývalý ředitel ČT Petr Dvořák, který televizi vedl do letošního října 12 let.

Zpravodajský výbor je voleným orgánem EBU, jehož cílem je zefektivnit spolupráci ve zpravodajství mezi jednotlivými veřejnoprávními médii a taktéž s ústředím EBU v Ženevě. Evropská vysílací unie sdružuje 112 členů z 56 zemí a dalších 30 spolupracujících institucí z celého světa. Zásah všech členů organizace převyšuje jednu miliardu diváků. (ČT)