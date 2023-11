Česká republika se řítila plnou rychlostí k dluhové brzdě, řekl premiér

Veřejné finance byly podle premiéra Petra Fialy (ODS) neudržitelné, když je přebírali od předchozí vlády opozičního lídra ANO Andreje Babiše. „Česká republika se řítila plnou rychlostí k dluhové brzdě,“ uvedl Fiala během svého projevu ve Sněmovně.

Dolní komora dnes dopoledne zahájila třetí závěrečné čtení státního rozpočtu na rok 2024.

Podle Fialy rostl deficit státního rozpočtu i náklady na obsluhu dluhu. Vysvětloval tím nutnost konsolidace veřejných financí i úspory v právě projednávaném rozpočtu.

„Naše veřejné finance jsme v dobrém stavu nepřevzali. Slovo zlepšení ani nevystihuje to, co musíme udělat. Veřejné finance nevyžadují jen drobné změny ale něco jako restart a celkové přenastavení priorit. A to je podmínkou dalšího růstu a zlepšování životní úrovně,“ dodal Fiala.