STAN chce balenou vodu dostat do nižší sazby DPH

Hnutí STAN chce v Senátu prosadit, aby balené vody spadaly do nižší sazby DPH. Miroslav Plevný (za STAN) chce získat podporu svého výboru. Návrh by měl získat podporu také lidovců. Vládní konsolidační balíček doposud počítá s umístěním vod do sazby 21 %.

„Je naprosto nelogické, aby v nižší sazbě DPH byly čokolády, bramborové lupínky a podobně, a přitom tam nebyly základní potraviny, do kterých patří určitě i vody,“ uvedl Plevný.

Přestože má návrh podporu napříč politickým spektrem, vláda ho původně ve Sněmovně zavrhla. (České noviny)