Senát odložil schvalování říjnového termínu voleb

Hnutí STAN chce v Senátu prosadit, aby balené vody spadaly do nižší sazby DPH. Miroslav Plevný (za STAN) chce získat podporu svého výboru. Návrh by měl získat podporu také lidovců. Vládní konsolidační balíček doposud počítá s umístěním vod do sazby 21 %.