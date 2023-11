Poslanci schválili občanské průkazy v mobilu

Od začátku příštího roku by lidé měli mít možnost nosit občanský průkaz v elektronické podobě v mobilním telefonu. Novelu zákona, která to umožní, schválila dnes ráno Poslanecká sněmovna. Pro bylo 87 zákonodárců ze 168 přítomných.

Zákon nyní poputuje do Senátu. Vzhledem k tomu, že není jisté, jak dlouho bude trvat schvalovací proces, nabude účinnosti 15 dní potom, co vyjde ve sbírce zákonů. Původně to mělo být v lednu 2024.

Doklady by měly být v mobilu ve formě aplikace, kterou by mělo jít stáhnout na AppStore a Google Play. „Předpokládá se přitom, že právě občanský průkaz bude prvním dokladem zařazeným do aplikace eDoklady,“ píše ministerstvo pro místní rozvoj v důvodové zprávě přiložené k novele zákona.

Podle ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) bude od ledna postupně přibývat míst, kde budou eDoklady přijímat. V případě ztráty telefonu bude možné aplikaci na dálku vypnout. Zneužití těchto dokladů bude přestupek.

Podle opoziční poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO je ale chyba, že novela nepočítala s malými dětmi, které nemají mobilní telefon. Doklady jako občanský průkaz přitom třeba kvůli cestování po EU mají.